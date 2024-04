Contatto Pirola-Castellanos, l’attaccante resta a terra! Cosa è successo e il retroscena sul cambio

Contatto Pirola-Castellanos, contrasto di gioco tra il difensore e il biancoceleste con quest’ultimo rimasto a terra: i dettagli

Non cambia ancora il parziale di Lazio Salernitana con la formazione biancoceleste che conduce per 3-1. A tenere banco però durante il secondo tempo è stato il contatto tra Pirola-Castellanos che ha visto coinvolto l’ex Girona rimasto a terra. L’ attaccante sembrava dovesse uscire dal campo, con Tudor che aveva già pronto il cambio di Pedro ma è rimasto invano visto che Castellanos è rimasto in campo dicendo al croato che poteva proseguire.