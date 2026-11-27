Il portiere greco protagonista di una stagione straordinaria: dalle percentuali di parate ai clean sheet, passando per il contributo nella costruzione dal basso

Tra i grandi protagonisti dell’ottimo avvio di stagione della Lazio figura sicuramente Christos Mandas. Il portiere greco si sta affermando come uno dei punti di riferimento della formazione allenata da Gennaro Gattuso, attraverso prestazioni caratterizzate da affidabilità tra i pali e qualità nella gestione del pallone.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, le statistiche dell’estremo difensore biancoceleste assumono particolare rilevanza anche attraverso il confronto con alcuni dei migliori portieri che hanno militato in Serie A negli ultimi vent’anni.

Mandas raggiunge Vicario: nessuno meglio di lui per clean sheet

Il successo conquistato contro il Lecce ha permesso a Mandas di raggiungere quota quattro partite senza subire reti. Un risultato che gli consente di condividere il primato nella classifica dei clean sheet con Guglielmo Vicario, portiere della Juventus.

Ancora più significativa è la percentuale di parate effettuate dall’estremo difensore greco, che ha neutralizzato l’81,63% delle conclusioni indirizzate nello specchio della propria porta. Un rendimento che testimonia l’efficacia del portiere biancoceleste e contribuisce alla solidità difensiva della squadra di Gattuso.

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Il greco nella storia della Serie A: il confronto con Buffon e Provedel

Allargando l’analisi agli ultimi vent’anni del massimo campionato italiano, emerge un dato particolarmente interessante. Nella graduatoria relativa alla percentuale di parate riportata dal quotidiano, Mandas occupa la quinta posizione assoluta.

Davanti al greco figurano soltanto Christian Abbiati, Gianluigi Buffon, Julio Cesar e Ivan Provedel. Il confronto richiede tuttavia una precisazione importante: mentre gli altri portieri hanno maturato queste statistiche disputando almeno 35 partite, il dato di Mandas si riferisce a un campione di appena 12 presenze.

Una differenza da tenere necessariamente in considerazione, che non cancella però l’eccellente rendimento mostrato dal numero uno biancoceleste in questo avvio di stagione.

Mandas fondamentale anche nella costruzione dal basso: le statistiche

L’importanza di Mandas nello scacchiere tattico di Gattuso non si esaurisce nella capacità di neutralizzare le conclusioni avversarie. Il portiere greco ricopre infatti un ruolo significativo anche nello sviluppo della manovra biancoceleste.

Secondo i dati riportati dal Corriere dello Sport, Mandas è il terzo portiere della Serie A per numero di passaggi effettuati e il secondo per quelli completati con successo. Statistiche che evidenziano il coinvolgimento dell’estremo difensore nella costruzione dal basso e la sua capacità di contribuire attivamente alla gestione del possesso.

La sfida per Christos Mandas sarà adesso quella di mantenere questi standard nel prosieguo della stagione, confermandosi una delle certezze della Lazio di Gattuso.