Kenneth Taylor salterà la trasferta contro il Torino e rischia di dover rinunciare anche alle sfide contro Atalanta e Roma: le ultime sulle condizioni dell’olandese

Cresce la preoccupazione in casa Lazio per le condizioni di Kenneth Taylor. Il centrocampista olandese non sarà a disposizione per la trasferta contro il Torino e nelle prossime ore si sottoporrà agli esami strumentali per stabilire l’effettiva entità del problema muscolare accusato al flessore.

Come riportato da Il Messaggero, il forfait contro i granata è ormai certo, ma a destare maggiore apprensione sono le tempistiche di recupero. Gennaro Gattuso rischia infatti di dover rinunciare al centrocampista anche per la sfida contro l’Atalanta del 6 dicembre e, soprattutto, per l’attesissimo derby contro la Roma del 13 dicembre.

Infortunio Taylor: la ricostruzione e le ultime sulle sue condizioni

I primi problemi muscolari si erano manifestati durante la partita contro il Lecce. Dopo aver ripreso ad allenarsi martedì con carichi di lavoro ridotti, Taylor ha accusato nuovamente dolore durante la seduta di mercoledì, interrompendo anticipatamente l’allenamento.

Nella giornata di giovedì, invece, il centrocampista ha seguito un programma personalizzato in piscina. I primi riscontri avrebbero evidenziato la presenza di un piccolo edema, ma soltanto la risonanza magnetica permetterà di chiarire se si tratti di un affaticamento oppure di una lesione muscolare.

Taylor rischia di saltare il derby contro la Roma? Lo scenario

L’attenzione dello staff medico biancoceleste è inevitabilmente rivolta ai risultati degli accertamenti. Qualora venisse confermato uno stiramento, il recupero dell’olandese per i prossimi appuntamenti potrebbe diventare particolarmente complicato.

Oltre alla sfida contro l’Atalanta, sarebbe dunque a rischio anche la presenza di Taylor nel derby contro la Roma, in programma domenica 13 dicembre. Al momento non esiste una diagnosi definitiva che permetta di stabilire con precisione i tempi di recupero. Gattuso dovrà attendere l’esito degli esami prima di comprendere per quanto tempo sarà costretto a rinunciare a uno dei protagonisti del centrocampo biancoceleste.

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Come cambia il centrocampo senza Taylor: le soluzioni di Gattuso

In vista della trasferta contro il Torino, l’orientamento del tecnico sembra essere quello di confermare il 4-3-3, affidandosi a Fisayo Dele-Bashiru, Davide Frattesi e Reda Belahyane.

Resta da definire la disposizione delle due mezzali ai lati del regista marocchino. Il centrocampista nigeriano potrebbe occupare direttamente la posizione lasciata libera da Taylor sul centrosinistra, oppure agire sulla corsia opposta, con Frattesi spostato sul versante mancino. La priorità per Gattuso sarà trovare il giusto equilibrio in mezzo al campo, mentre dall’infermeria si attendono aggiornamenti decisivi. Il derby si avvicina e la disponibilità di Taylor rappresenta una delle principali incognite in casa Lazio.