Il Bologna avrebbe messo nel mirino Danilo Cataldi: Raffaele Palladino conosce e apprezza il centrocampista dai tempi della Fiorentina

Il futuro di Danilo Cataldi potrebbe essere lontano dalla Lazio. Il centrocampista biancoceleste avrebbe attirato l’attenzione del Bologna, società che starebbe valutando la possibilità di rinforzare il proprio reparto mediano durante la prossima sessione invernale di calciomercato. Indiscrezione che sottolinea anche il gradimento di Raffaele Palladino nei confronti del giocatore. Un elemento che potrebbe favorire eventuali sviluppi nelle prossime settimane.

Il Bologna punta Cataldi: il ruolo di Palladino

Dietro l’interessamento della società emiliana ci sarebbe soprattutto la stima del suo allenatore. Palladino conosce infatti molto bene le caratteristiche del centrocampista romano, avendolo già allenato durante la comune esperienza alla Fiorentina.

La conoscenza reciproca potrebbe rappresentare un elemento favorevole nell’eventualità di un trasferimento. Cataldi garantirebbe esperienza, qualità nella gestione del possesso e un’alternativa nella costruzione della manovra. Il Bologna potrebbe dunque individuare nel centrocampista biancoceleste un profilo funzionale alle esigenze tattiche del proprio allenatore.

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Possibile addio a gennaio per Cataldi?

La prospettiva di una nuova esperienza professionale potrebbe tornare d’attualità per Danilo Cataldi durante la prossima finestra di mercato. L’interesse del Bologna apre infatti un possibile scenario in uscita per la società biancoceleste, che dovrà eventualmente valutare anche le esigenze del centrocampo di Gennaro Gattuso.

Un’eventuale partenza del giocatore comporterebbe necessariamente delle riflessioni sulla composizione del reparto, considerando la necessità di garantire al tecnico sufficienti alternative nel prosieguo della stagione.

Cataldi piace al Bologna: a che punto è la situazione

Al momento, tuttavia, è opportuno distinguere il semplice interessamento dall’esistenza di una vera e propria trattativa. Le prossime settimane serviranno a comprendere se il gradimento di Palladino si tradurrà in un’iniziativa concreta della dirigenza rossoblù e quale sarà la posizione della Lazio di fronte a un’eventuale proposta.

Il futuro di Cataldi resta dunque da definire. Il Bologna rappresenta una possibile destinazione, ma la pista è ancora tutta da sviluppare.