Cataldi e quel gol alla Lazio su punizione. Danilo si è rifatto: due perle decisive in biancoceleste

Cataldi torna ad affrontare la sua vecchia squadra, con la quale fece gol alla Lazio su punizione

Nell’ultimo precedente tra Lazio e Benevento fu rete di Cataldi all’Olimpico nel 6-2 biancoceleste contro i campani. Dopo il vantaggio di Immobile al 19′, quel 31 marzo 2018 Danilo era in campo nell’11 di Roberto De Zerbi, allora tecnico degli ospiti, e realizzò una rete di pregevole fattura su punizione proprio contro i biancocelesti, con Strakosha che non riuscì ad evitare il gol del momentaneo pareggio al minuto 23′. Il centrocampista col numero 32 si sarebbe ripetuto con la divisa della sua Lazio, ma sempre lontano dalla Capitale: prima una splendida esecuzione contro la Juventus di Ronaldo in Supercoppa nello scorso dicembre a Riyad, che chiuse la partita e regalò un trofeo al club, poi il copia e incolla a Marassi contro il Genoa, per sigillare la vittoria finale delle aquile per 3-2 il 23 febbraio 2020. Il Danilo “pittore” spera di ripetersi anche all’Olimpico, magari attendendo il ritorno dei tifosi che possano festeggiarlo tra le mura amiche, come non capitò per evidenti ragioni nel 2018.