Serie A, Caputo: «Per noi è un lavoro, il Governo faccia chiarezza»

L’attaccante del Sassuolo ha detto la sua riguardo la ripresa degli allenamenti e della Serie A: vuole tornare in campo

Secondo l’ordinanza emessa dalla Regione Emilia Romagna, dal 4 maggio i giocatori del Sassuolo potranno tornare ad allenarsi individualmente anche se non si sa ancora nulla rispetto al futuro della Serie A. Durante un’intervista a TMW, Ciccio Caputo espone il suo pensiero riguardo questa situazione:

«Per noi è un lavoro. Con i giusti modi e la giusta sicurezza vogliamo tornare in campo. Il Governo deve fare chiarezza, qui si rimanda tutto, sempre, di quindici giorni in quindici giorni. Bisogna prendere una decisione. Sicuramente chi è competente in materia prenderà una decisione. Penso a tutti coloro che hanno investito per ottenere un traguardo: non sarà facile decidere di congelare il campionato. È una cosa molto complicata».