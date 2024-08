Cancellieri: «Al Parma sono nel posto giusto. Ecco perché ho scelto di venire qui». Le parole dell’ormai ex biancoceleste

Matteo Cancellieri è un nuovo calciatore del Parma e si è presentato ai microfoni del club. Di seguito le parole dell’ex Lazio:

PAROLE – «Quando sono arrivato a Parma, in sede, ciò che mi ha impressionato di più, oltre all’accoglienza, sono le immagini dei grandi calciatori che sono passati di qui. Penso che questo sia uno stimolo straordinario per un ragazzo giovane come me, potersi confrontare con una storia gloriosa ma con la voglia di scrivere un grande presente con questi colori.

Mi sento nel posto giusto al momento giusto per la mia carriera, ho avvertito subito delle belle emozioni fin dal mio arrivo. L’obiettivo personale è di volermi confermare in Serie A, cercando di dare il massimo per la squadra e per questa tifoseria. Ho scelto di venire qui perché ho seguito il progetto dell’allenatore e del suo staff, valorizza molto gli esterni e credo che sia un gioco molto adatto alle mie caratteristiche. Ho voglia di cominciare, di fare un grande lavoro insieme a tutti i miei compagni e di portare il Parma dove merita di stare».