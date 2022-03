Cagliari Lazio, probabili formazioni: pochi dubbi per Sarri

Cagliari-Lazio, le probabili formazioni: ballottaggio in attacco tra Pedro e Felipe Anderson, Radu in vantaggio su Hysaj

All’Unipol Domus, Cagliari e Lazio si sfideranno in una gara chiave per la classifica: i padroni di casa vogliono confermare il trend positivo in ottica salvezza; i biancocelesti vogliono vincere per rimanere attaccati al treno Europa. Per mister Sarri sono pochi i dubbi e riguardano perlopiù l’attacco: è in corso infatti il ballottaggio tra Pedro e Felipe Anderson. In difesa si rivedrà Acerbi in coppia con Luiz Felipe, mentre Hysaj ormai sembra scavalcato da Radu nelle gerarchie. Di seguito, le probabili formazioni di Cagliari e Lazio:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Goldaniga; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All.: Mazzarri

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.