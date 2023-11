Cabral, l’ex Lazio vuole esserci con i biancocelesti nel match di Salerno: le ultime

Cabral, l’ex biancoceleste ora alla Salernitana vuole esserci nel match di sabato contro la formazione biancoceleste: le ultime

Salernitana-Lazio è ormai dietro l’angolo e sabato Inzaghi vuole tutti a disposizione, e Cabral è uno di questi nonostante non rientra dalla gara con la Sampdoria in coppa Italia per infortunio. L’ex giocatore della Lazio ha subito una lesione al polpaccio destro e per questo è stato sostituito in lista da Simy.

Il rientro del calciatore era previsto tra 40 giorni, ma già sabato può anticipare i tempi e per far questo si sottoporrà a degli esami specifici, per capire quali saranno i tempi esatti di recupero. In caso di assenza di Cabral, il calciatore verrebbe sostituito da Botheim e Stewart.