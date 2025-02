Stasera Bologna-Milan, i diffidati rossoneri in vista della Lazio

Questa sera il Milan affronterà il Bologna nel turno di recupero, ma dovrà prestare attenzione ai cartellini in vista del match di domenica contro la Lazio

Tra pochi minuti il Milan scenderà in campo per affrontare il Bologna nella gara di recupero di campionato, con i rossoneri che dovranno cercare di fare quanti più punti possibili per tentare di risalire. Gara che però dovrà essere disputata anche in ottica di quella che sarà la sfida di domenica contro la Lazio, soprattutto sotto l’aspetto dei cartellini.

Al momento, l’unico giocatore diffidato è Musah, che in caso di ammonizione rimarrebbe esclusi dalla lista dei convocati per la gara contro la squadra di Baroni.