Bodo Glimt Lazio, la bufera di neve non lascia tregua alla città norvegese: match a rischio rinvio? I possibili scenari

Bodo Glimt Lazio, il freddo in Norvegia e la forte neve tormentano la vigilia della partita con la Uefa pronta ad una riunione straordinaria

La partita contro il Bodo Glimt di questa sera per la Lazio è fondamentale non solo per dare continuità dopo il ritrovato successo con l’Atalanta, ma anche per mettere un bel mattone pesante in vista del derby di domenica sera con la Roma.

Le temperature gelide e rigide di Bodo però rendono la vigilia un vero inferno per la squadra biancoceleste, e a confermare il tutto è il Corriere dello Sport. Il quotidiano romano spiega che nella notte è aumentato ulteriormente il freddo visto che la temperatura è di -2 gradi e lo strato di neve aumenta con il passare delle ore.

Il cartaceo aggiunge che a questo proposito è prevista alle 10.30 una riunione della Uefa per capire i possibili scenari di questa sfida, ma il rinvio risulterebbe un danno per la Lazio visto che domenica ci sarà il derby con la Roma. La Uefa in caso di spostamento del match, andrebbe a fissarlo a domani che la situazione risulterebbe essere migliore a Bodo riguardo il freddo e la neve.

La Uefa inoltre conclude il Corriere è in costante contatto con Bodo, i quali assicurano massima disponibilità per la tenuta del terreno di gioco, che non dovrebbe compromettere la salute fisica dei calciatori