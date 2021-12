Biglietti Venezia-Lazio, il dato sui tagliandi venduti

Biglietti Venezia-Lazio: ecco qual è il dato sui tagliandi venduti per la sfida del Penzo di mercoledì pomeriggio

Archiviata ormai la vittoria di venerdì con il Genoa, in casa Lazio non si può non pensare alla sfida con il Venezia, in programma mercoledì pomeriggio alle 16.30.

I biancocelesti potranno contare sull’appoggio dei propri tifosi. Sono già 1400 i biglietti venduti per la tifoseria biancoceleste. Infatti, oltre al settore ospiti già esaurito, ci sarà una buona rappresentanza anche nel settore accanto. Insomma, sarà un vero e proprio esodo verso la città lagunare.