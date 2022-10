Biglietti Lazio Salernitana, parte la vendita dei tagliandi: le info

Parte oggi la vendita dei biglietti di Lazio-Salernitana, sfida di campionato in programma domenica alle ore 18

La vendita, possibile attraverso il circuito Vivaticket, sarà libera per tutti i residenti nella regione Lazio, mentre per gli altri ci saranno delle restrizioni, decise dalla Prefettura di Roma. Come riportato dal sito ufficiale, sarà possibile acquistare solo ed esclusivamente il giorno della gara con l’obbligo della Fidelity Card – Tessera del Tifoso Millenovecento (escluso la Eagle Card) presso la biglietteria di Via Nigra – Stadio dei Marmi.

Inoltre la capienza del settore ospiti è state ridotta a solo 500 unità e riservati ai soli possessori della tessera del tifoso.

