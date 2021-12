Biglietti Lazio Empoli, i prezzi dei tagliandi per la gara dell’Olimpico

Lazio-Empoli, la società biancoceleste ha diramato i prezzi dei tagliandi per la prima gara del 2022 tra le mura dell’Olimpico

Il 2022 della Lazio inizia tra le mura casalinghe con la gara contro l’Empoli. La società, per invogliare i tifosi a riempire gli spalti, ha fissato i prezzi dei biglietti per i vari settori:

«Quest’anno nella calza ci sono i biglietti per Lazio – Empoli! Curve 𝟏𝟎€, Tribuna Tevere 𝟐𝟎€,Tribuna Tevere TOP 𝟑𝟎€, Tribuna Monte Mario 𝟒𝟎€. Ingresso gratuito per gli Under 14!».