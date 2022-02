Biglietti Lazio Bologna, la vendita parte subito forte: i numeri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono stati messi in vendita oggi i biglietti per la gara dell’Olimpico tra Lazio e Bologna: in poche ore già tanti tagliandi

Dopo la trasferta di Firenze, la Lazio torna tra le mura amiche dello Stadio Olimpico. Sabato 12 febbraio, i ragazzi di Sarri sfideranno il Bologna e ad incitarli, con tutta probabilità, ci sarà una bella cornice di pubblico.

I biglietti per la gara sono stai messi in vendita oggi con prezzi “popolari” e la risposta del pubblico non si è fatta attendere: dopo poche ore, sono circa 6000 i tagliandi staccati. Un dato sicuramente crescente in vista di sabato.