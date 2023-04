Biglietti Inter Lazio: il dato sui tagliandi venduti

Domenica ci sarà l’importantissimo scontro diretto tra Inter e Lazio per la Champions League: il dato sui biglietti venduti

Dopo la sconfitta contro il Torino, la Lazio è già concentrata sul prossimo big match a San Siro contro l’Inter, una sfida praticamente decisiva per la corsa Champions League.

Come riportato dalla consueta Rassegna Stampa di Radiosei, sono stati polverizzati i posti messi a disposizione per i tifosi biancocelesti: 4.361 tagliandi letteralmente polverizzati. Visto il gemellaggio tra le due tifoserie, il numero potrebbe anche aumentare con i tifosi della Lazio sparsi anche in altri settori dello stadio.