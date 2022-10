Biglietti Atalanta Lazio, settore ospiti verso il tutto esaurito

Prosegue la vendita dei biglietti per Atalanta-Lazio, in programma domenica alle 18: il settore ospiti va verso il tutto esaurito

Prosegue la vendita dei biglietti per Atalanta-Lazio, in programma domenica alle 18. Come rivelato da Il Messaggero, il settore ospiti va verso il tutto esaurito.

Al momento saranno 1100 i tifosi biancocelesti presenti al Gewiss Stadium, ma l’esaurimento dei 1637 posti a disposizione sempre più vicino. Non resta che attendere cosa accadrà nei prossimi due giorni.