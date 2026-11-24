Il professor Bianchini analizza la vittoria contro il Lecce, ridimensiona il discorso della squadra rivelazione e fa il punto sulla gestione degli infortunati

La vittoria contro il Lecce ha fornito ulteriori indicazioni positive sul percorso della Lazio di Gennaro Gattuso, chiamata a fare i conti con diverse assenze e numerosi cambiamenti di formazione. A commentare il momento della squadra biancoceleste è intervenuto il professor Riccardo Bianchini ai microfoni di RadioSei.

Dall’approccio alla sfida contro i salentini alle prospettive stagionali, passando per la gestione dei calciatori reduci da problemi fisici. L’attenzione si è concentrata soprattutto sulle condizioni di Mattia Zaccagni e sul suo possibile impiego nella prossima trasferta contro il Torino.

Bianchini analizza le difficoltà iniziali contro il Lecce

Nonostante il successo ottenuto contro la formazione salentina, Bianchini ha evidenziato come l’atteggiamento iniziale dei biancocelesti sia stato differente rispetto a quello mostrato abitualmente dalla squadra di Gattuso.

Secondo il professore, una delle spiegazioni potrebbe essere legata ai numerosi cambiamenti nell’undici titolare, soprattutto nel reparto difensivo, dove sono stati schierati tre giocatori diversi su quattro. Una situazione che avrebbe inevitabilmente inciso sugli automatismi della squadra. Con il passare dei minuti, però, la Lazio ha dimostrato di saper interpretare la partita, limitando le iniziative degli avversari e facendo emergere la propria superiorità.

SULLA GARA CONTRO IL LECCE – «Lazio a folle col Lecce, un po’ in debito o ha deciso di non essere aggressiva come al solito? La mia percezione è stata quella di un approccio che non fosse il solito. Poi la maturità della Lazio ha fatto sì che si prendessero le misure e dopo non c’è stata partita. Quello che mi conforta è che la qualità e l’intensità possano essere mantenute nel tempo grazie ai ricambi».

Ultimissime Lazio LIVE: si pensa a un adeguamento dell’ingaggio per Taylor, Gattuso porta la Capitale in alto!

Il professore sulle ambizioni stagionali: basta parlare di squadra rivelazione

Il rendimento dei biancocelesti suggerisce, secondo il professore, la necessità di cambiare prospettiva anche per quanto riguarda gli obiettivi stagionali. La formazione capitolina non dovrebbe più essere considerata soltanto una sorpresa del campionato, ma una squadra chiamata ad assumersi maggiori responsabilità. Bianchini ha espresso chiaramente il proprio pensiero:

«D’ora in poi il discorso di Lazio “cenerentola” o “rivelazione” vada messo da parte perché ci sono le responsabilità da prima della classe».

Una considerazione che nasce dalla maturità mostrata dalla squadra e dalla capacità di mantenere competitività anche quando Gattuso è costretto a modificare le proprie scelte di formazione.

Bianchini promuove la gestione degli infortunati di Gattuso

Indicazioni incoraggianti arrivano anche dall’analisi delle condizioni dei giocatori recentemente tornati a disposizione. Nicolò Rovella è apparso disinvolto e senza particolari timori nei movimenti, mentre sensazioni altrettanto positive sono arrivate da Gudmundsson.

Il professore ha poi espresso un giudizio favorevole sulla gestione degli infortunati da parte di Gennaro Gattuso, fatta eccezione per l’episodio riguardante Nuno Tavares.

SULLA GESTIONE DEGLI INFORTUNATI – «Rovella l’ho visto disinvolto, né intimorito a livello dinamico. Ho visto fluido anche Gudmundsson. Fino ad oggi, tolto l’episodio Tavares, Gattuso nella gestione degli acciaccati non ha sbagliato nulla. Penso anche a Frattesi, ero titubante invece era pronto».

Zaccagni verso il Torino: l’ipotesi sul minutaggio del capitano

Resta da capire quale sarà il ruolo di Mattia Zaccagni nella prossima sfida contro il Torino. Gli allenamenti settimanali saranno determinanti per valutare le condizioni del capitano biancoceleste e la possibilità di un suo ritorno in campo.

Bianchini ha ipotizzato un impiego graduale dell’esterno offensivo, con uno spezzone di partita contro i granata utile a ritrovare il ritmo gara in vista del successivo appuntamento contro l’Atalanta.

SU ZACCAGNI – «Credo che Zaccagni a Torino possa giocare la parte finale del match per mettere minutaggio, per poi presentarlo con l’Atalanta».

Una possibile soluzione per Gattuso, che dovrà valutare le risposte del giocatore durante le prossime sedute di allenamento prima di prendere una decisione definitiva.