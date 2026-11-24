L’ex Lazio Angelo Gregucci ha parlato dell’attualità in casa biancoceleste. Ecco quanto emerge dalla sua analisi: le dichiarazioni

La Lazio continua a sorprendere in Serie A e gran parte del merito viene attribuita a Gennaro Gattuso. L’ex biancoceleste Angelo Gregucci, intervistato da Il Corriere della Sera, ha analizzato il lavoro del tecnico, soffermandosi soprattutto sulla sua evoluzione tattica e sulla capacità di migliorare ogni componente della squadra.

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Lazio, Gregucci: Gattuso è un tecnico sottovalutato

Secondo Gregucci, l’allenatore biancoceleste viene ancora sottovalutato dal punto di vista tattico. «Sì. Con il Milan, una delle due partite che non ha vinto, il piano partita era perfetto. Mi sembra innovativo, tanti con lui sono migliorati. È un tecnico esigente. So che chiede molto pure a massaggiatori, fisioterapisti e altri».

La difesa è il simbolo della crescita

L’ex ha poi evidenziato la trasformazione del reparto arretrato, soprattutto dopo le partenze estive di Gila e Romagnoli: «Partiti Gila e Romagnoli, sembrava non si potesse più giocare. Al loro posto non è arrivato Paolo Maldini. Eppure la Lazio ha la miglior difesa del torneo».

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Gregucci riconosce la svolta di Gattuso

Infine, Gregucci ha attribuito direttamente al tecnico gran parte della trasformazione: «Il merito è suo? Mi sembra evidente. Ha migliorato qualsiasi comparto: comunicazione, campo… Ha cambiato lo status delle cose. Rino non è più solo l’uomo grintoso che investe tutte le energie in ogni allenamento, arrivando a giocare con calciatori tecnicamente più forti di lui. Oggi, attraverso esperienze anche in campionati e piazze che molti avrebbero snobbato, è diventato una guida».