Il possibile recupero di Zaccagni contro il Torino apre nuove prospettive per l’attacco di Gattuso: il focus sulla posizione di Noslin, tra esterno offensivo e centravanti

Il possibile rientro di Mattia Zaccagni in vista della trasferta contro il Torino potrebbe offrire nuove soluzioni offensive a Gennaro Gattuso. Il recupero del capitano biancoceleste consentirebbe infatti al tecnico di ritrovare un riferimento naturale sulla corsia sinistra, aprendo una riflessione sull’impiego di Tijjani Noslin al centro dell’attacco.

La duttilità dell’olandese rappresenta una risorsa importante per la Lazio, ma resta un interrogativo: il classe 1999 esprime meglio le proprie qualità partendo dalla fascia oppure ricoprendo il ruolo di prima punta?

Noslin centravanti: la svolta con Gattuso e i numeri che fanno riflettere

L’impiego di Noslin nel ruolo di centravanti ha rappresentato una delle intuizioni più interessanti di Gattuso. L’olandese ha acquisito maggiore continuità, diventando un riferimento offensivo capace di interpretare il ruolo in maniera differente rispetto a una prima punta tradizionale.

Particolarmente significativo il rendimento registrato nel periodo in cui ha giocato al centro dell’attacco: quattro gol e due assist nelle prime sei partite da titolare, con la doppietta contro il Sassuolo tra le prestazioni più rappresentative.

La capacità di muoversi lungo tutto il fronte offensivo, dialogare con i centrocampisti e aggredire i portatori di palla avversari rende Noslin particolarmente funzionale al sistema di gioco biancoceleste. I suoi movimenti consentono inoltre di liberare spazi per gli inserimenti di Frattesi e Taylor.

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Noslin convince anche da esterno: la doppietta contro il Lecce

L’infortunio di Zaccagni ha costretto Gattuso a modificare gli equilibri del reparto offensivo, spostando l’olandese sulla corsia sinistra e affidando il centro dell’attacco ad Andrea Pinamonti.

Una soluzione che ha comunque prodotto risultati importanti, soprattutto nell’ultima sfida contro il Lecce, nella quale Noslin ha realizzato una doppietta, dimostrando di poter essere decisivo anche partendo da una posizione più defilata. Con sei reti e quattro assist in undici presenze, l’attaccante ha già superato il proprio record personale di gol in una singola stagione di Serie A.

La differenza riguarda soprattutto l’interpretazione del ruolo: da esterno può sfruttare maggiormente la velocità, attaccare la profondità e accentrarsi, mentre da centravanti partecipa più direttamente alla costruzione offensiva e alla gestione degli spazi centrali.

Meglio Noslin da ala o da punta? Il confronto tattico

I numeri suggeriscono come entrambe le soluzioni possano essere efficaci, ma è nel ruolo di centravanti che Noslin ha trovato la continuità necessaria per imporsi nelle gerarchie di Gattuso.

Da prima punta l’olandese offre maggiore imprevedibilità, favorisce gli scambi di posizione con gli esterni e rappresenta il primo riferimento nella fase di pressing. Da ala, invece, può beneficiare della presenza di un centravanti come Pinamonti, attaccando gli spazi lasciati liberi dal compagno.

La doppietta contro il Lecce conferma che il senso del gol non dipende esclusivamente dalla posizione di partenza. Sul piano tattico, tuttavia, il ritorno al centro dell’attacco potrebbe rappresentare la soluzione più funzionale per valorizzare contemporaneamente le caratteristiche di Noslin, Zaccagni e Isaksen.

Zaccagni verso il Torino: Gattuso può ritrovare il suo tridente

Il recupero di Mattia Zaccagni potrebbe permettere a Gattuso di ricomporre il tridente formato dal capitano sulla sinistra, Noslin al centro e Gustav Isaksen sulla destra.

Resta da valutare se il capitano sarà pronto per partire dal primo minuto già contro il Torino. Non è infatti esclusa la conferma iniziale del tridente con Pinamonti riferimento centrale e l’olandese sulla corsia mancina. Super Lazio

Il vero interrogativo, però, riguarda il futuro del reparto offensivo: con tutti gli interpreti a disposizione, Gattuso potrebbe tornare a puntare su quel centravanti atipico che ha contribuito alla crescita della squadra. La duttilità di Noslin non rappresenta più un equivoco tattico, ma una delle principali risorse offensive della Lazio.