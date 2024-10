Baroni a LSC: «Su un campo come questo non basta l'ordinario, servirà una gara straordinaria; e su Tchaouna dico questo...»

Baroni ha parlato ai microfoni di LSC prima del match tra Twente e Lazio: ecco che cosa ha detto il tecnico biancoceleste

LE PAROLE – «Servirà una prestazione straordinaria, su questi campi non è sufficiente l’ordinario. Dobbiamo entrare subito nella partita, loro giocano bene a calcio e ricercano il gioco offensivo. Occorre una squadra pronta e accesa, gambe e testa veloci. Tchaouna? Deve calarsi nella partita, deve essere più libero perché è un ragazzo che ha grandi qualità, un tiro importante e quelle di questa sera sono gare anche dal punto di vista emotivo molto difficili. Al di là dell’essere in Europa League per i giocatori è qualcosa di straordinario, sono gare che ti danno consistenza, personalità e c’è una crescita esponenziale in queste partite».