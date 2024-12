Baroni a Dazn: «Gasperini il miglior allenatore dell’ultimo decennio. Dele-Bashiru dal 1′? Vi spiego»

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima della partita contro l’Atalanta di Gasperini

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio–Atalanta, Marco Baroni ha parlato così della sfida contro la squadra di Gasperini:

PAROLE – «Noi sappiamo che oggi affrontiamo un’altra squadra che sta facendo e ha fatto un percorso straordinario. Credo che Gasperini sia il miglior allenatore dell’ultimo decennio e quindi sappiamo la difficoltà della partita. Sono queste le partite che ti fanno crescere. Servirà una partita di compattezza e di grande consapevolezza. Avevamo la necessità di mettere Dele-Bashiru perché siamo in difficoltà numerica. Sono convinto che i ragazzi non sbaglieranno la prestazione. Ormai si gioca in 16 e quindi dobbiamo pensare anche a partita in corso».