Raul Moro è un nuovo giocatore dell’Ajax! L’ex Lazio sceglie il club olandese, l’annuncio del club

Raul Moro è un nuovo giocatore dell’Ajax! L’ex calciatore della Lazio sceglie il club olandese, l’annuncio del club



L’attaccante spagnolo Raul Moro ha ufficialmente lasciato la Lazio per approdare all’Ajax, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera calcistica. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa, attraverso una nota diffusa dai canali ufficiali del club olandese, confermando il completamento dell’operazione di mercato.

Chi è Raul Moro? Nato a Abrera nel 2002, Raul Moro è un attaccante esterno rapido e tecnico, cresciuto nelle giovanili del Barcellona prima di approdare alla Lazio. Nel corso delle ultime stagioni, ha collezionato presenze in Serie A e ha maturato esperienza con la Nazionale Under 21 spagnola. Nonostante un ruolo marginale negli ultimi mesi a Roma, il suo talento ha sempre attirato l’interesse di diversi club europei.

Il progetto Ajax L’Ajax, noto per la sua tradizione nel valorizzare giovani talenti, punta forte su Raul Moro per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo le indiscrezioni, il giocatore sarebbe stato richiesto direttamente dal tecnico Francesco Farioli, giovane allenatore italiano classe 1989 che ha recentemente assunto la guida del club di Amsterdam. Farioli, conosciuto per il suo calcio propositivo e per l’attenzione alla costruzione dal basso, ha trovato in Moro il profilo ideale per sviluppare il gioco sulle fasce.

Aspettative e scenari futuri L’approdo di Moro all’Ajax potrebbe rappresentare un’importante opportunità di rilancio, sia dal punto di vista tecnico sia per la sua crescita personale. Con la maglia dei Lancieri, il 22enne catalano avrà l’occasione di giocare in un contesto stimolante, con prospettive europee e spazio per esprimere il suo potenziale.

Il direttore tecnico del club olandese, Alex Kroes, ha parlato così del suo acquisto: “Non è un segreto che siamo affascinati da questo giocatore da molto tempo e ci siamo messi in contatto con lui da un po’. Siamo quindi lieti di dare ufficialmente il benvenuto a Raul ad Amsterdam. Nonostante avesse su di sé molteplici interessi da parte di altri club, crede nel progetto sportivo che stiamo costruendo qui ad Amsterdam. È un calciatore veloce, tecnicamente dotato, gioca su entrambe le fasce ed è in grado di superare l’avversario sia dentro che fuori. Sono convinto che ci divertiremo molto con lui“.