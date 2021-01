Ballottaggio in porta, riecco Reina: lo spagnolo rientra tra i pali

Lazio, in porta torna Reina: lo spagnolo di nuovo favorito per i difendere i pali

E’ tempo di certezze, è tempo di iniziare a vincere due gare di seguito, prima del derby è vietato proseguire sulla lunghezza d’onda inaugurata tra Benevento e Genova. La Lazio torna in campo a Parma e probabilmente lo farà nuovamente con Reina. Dopo 8 gare consecutive l’ex Liverpool si è accomodato in panchina nella vittoria contro la Fiorentina, dove Strakosha è tornato ad avere una chance ma non l’ha giocata al meglio. Il tecnico della Lazio non è convinto soprattutto della gestione del pallone con i piedi, e in un momento di difficoltà tornerà ad affidarsi al più esperto Pepe.