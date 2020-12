Ballardini, quarta volta al Genoa: il record in Serie A è di… Lovati alla Lazio!

Ballardini è tornato sulla panchina del Genoa per la quarta volta: il record però non è il suo, ma appartiene a Lovati con la Lazio

Il Genoa riparte da Ballardini. Dopo il brutto inizio rossoblù con Maran, la società guidata da Preziosi ha deciso di richiamare il tecnico ravennate, che per la quarta volta siede sulla panchina del Grifone.

Il record, però, non è il suo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico che ha guidato in più occasioni un club è Bob Lovati, che in carriera ha allenato 6 volte la Lazio prima squadra (e innumerevoli volte le varie giovanili, o la prima squadra da vice).