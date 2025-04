Atalanta Lazio si conclude sul risultato di 0-1, le parole di Gasperini sulla sfida di questa sera contro i biancocelesti di Baroni

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, non è rimasto deluso dalla prestazione dei propri ragazzi nella sfida odierna contro la Lazio. Il tecnico della Dea ha infatti rilasciato delle dichiarazioni positive in merito al match disputato dai propri ragazzi nella serata di oggi. Ecco le sue parole poi riportate dai colleghi di Tuttomercatoweb:

ATTUALITA‘ – «Più che preoccuparmi per la mancanza di gol, mi dispiace. Attacchiamo e attacchiamo con grande continuità, ma se ti manca il gol non valorizzi niente. Poi ti capita uno scontro, e nasce questo risultato che fa male soprattutto per quello che hanno fatto i ragazzi».

PARTITA – «Non è che ci hanno tirato molto, poi qualche situazione nel finale, ma giusto negli ultimi minuti. È evidente che anche tante situazioni non sembrano nemmeno pericolose… La squadra ha effettuato una grandissima pressione e ha giocato vicino all’area degli avversari; è chiaro che qualcosa si è inceppato».

CAMBI – «Probabilmente con Ede e Ade (Ederson e Ademola Lookman) c’è stato questo problema, ma quando ce ne siamo accorti il giocatore era già fuori dal campo».

CAMPIONATO – «Abbiamo ancora possibilità di fare risultati nelle prossime partite. Queste tre sconfitte consecutive pesano, è diventato tutto più difficile, ma non è compromesso niente. Dobbiamo trovare la fiducia giusta; in avanti non siamo più concreti, facciamo un po’ più fatica a fare reparto, anche se secondo me tante situazioni sono pericolose».

MATCH – «È una cosa fondamentale, perché la Lazio ha cambiato e ha fatto gol con un cambio. Gli attaccanti sono quelli più sollecitati, è normale».