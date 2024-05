Atalanta Juve, il ko per Gasperini il 15 maggio non è una novità. Con la Lazio…

Atalanta Juve, non è la prima volta che il tecnico di Grugliasco perde la finale di Coppa Italia il 15 Maggio: tutti i dettagli

Termina con una sconfitta per 1-0 la Coppa Italia per l’Atalanta di Gasperini, grazie alla rete di Vlahovic nei minuti iniziali. Il 15 Maggio però sembra essere un giorno da incubo per la Dea, visto che non è la prima volta che perde il trofeo in questo giorno.

Esattamente cinque anni fa, la formazione bergamasca non riuscì ad alzare il trofeo ma questa volta l’avversario era la Lazio di Inzaghi. La formazione biancoceleste si impose con un netto 2-0 con Milinkovic e Correa