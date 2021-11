Allenamento Sampdoria: domani inizia la preparazione per la Lazio

La Sampdoria torna in campo, dopo il ko di Firenze, per preparare il match di Serie A contro la Lazio: il comunicato ufficiale

La Sampdoria non perde tempo in vista del match contro la Lazio, in programma domenica 5 dicembre e valevole per la sedicesima giornata di Serie A. Ripresa degli allenamenti fissata per domattina, come riportato dal comunicato ufficiale diffuso dal club blucerchiato.

COMUNICATO UFFICIALE – «Sampdoria subito al lavoro. Da domattina, mercoledì, Roberto D’Aversa ritroverà i suoi calciatori al centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco per cominciare a preparare la gara casalinga con la Lazio».