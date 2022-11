Allenamento Lazio: rientra Patric, sulle fasce Sarri non ha dubbi

Sarri in attesa di recuperare Immobile potrà contare sul rientro di Patric, e sulle fasce i favoriti per giovedì sono Lazzari e Hysaj

La Lazio ha svolto quest’oggi l’allenamento a Formello in vista della delicata sfida di giovedì contro il Feyenoord di Europa League. Sarri per la partita contro gli olandesi, potrà contare sul rientro di Patric assente dopo l’infortunio al collaterale del ginocchio.

Lo spagnolo ha svolto interamente la seduta di allenamento, e potrebbe affiancare Gila al centro della difesa contro gli olandesi. Per quanto riguarda le fasce, Sarri non ha dubbi visto che i prescelti saranno Lazzari e Hysaj. A centrocampo sicura la presenza di Milinkovic-Savic, visto che il giocatore serbo salterà la Roma per squalifica, mentre per l’attacco Sarri potrebbe schierare Cancellieri.