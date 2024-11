Akpa-Akpro reintegrato dalla Lazio? Lo scenario: la verità sul suo ingresso in lista al posto di Castrovilli

Akpa-Akpro reintegrato nella rosa della Lazio dopo il nuovo infortunio di Castrovilli? La verità su questa possibilità: che cosa filtra

Come ricorda il Corriere dello Sport, per qualche tempo la Lazio perderà Gaetano Castrovilli, costretto ad operarsi nuovamente e che rimarrà fuori dal campo per almeno un paio di settimane.

Si valuta la possibilità di uno switch nei 25 della lista, con il reintegro di Akpa-Akpro. Una soluzione da non scartare, ma la decisione finale da parte del club biancoceleste non è ancora stata presa. Ci si penserà durante la sosta, ma tutto è ancora possibile.