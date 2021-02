Addio a Fausto Gresini. L’annuncio del team motociclistico

Fausto Gresini, l’ex manager del team che porta il suo nome, non ce l’ha fatta e si è spento per complicanze dovute al Covid

Il Covid si porta via Fausto Gresini, ex pilota motociclistico e fondatore dell’omonimo team. Aveva 60 anni e da dicembre lottava contro il coronavirus. La morte è avvenuta a causa di un’emorragia cerebrale, nonostante fosse in fase di miglioramento. Questa la nota del team:

«La notizia che non avremmo mai voluto darvi e che siamo costretti a scrivere. Dopo praticamente due mesi di lotta al covid, Fausto Gresini ci lascia con 60 anni appena compiuti».