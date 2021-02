Acerbi, che sicurezza: 100 palloni toccati e una precisione da applausi

Francesco Acerbi non delude neanche contro il Cagliari: i numeri incoronano la gara del difensore della Lazio

Anche contro il Cagliari, Francesco Acerbi è stato uno dei migliori in campo. Solita sicurezza in difesa e un’importanza anche in fase di impostazione. Nei 95 minuti giocati, il difensore ha toccato 100 palloni. I passaggi sono stati 80 con una precisione del 92 percento.

I passaggi in avanti, per il difensore biancoceleste, sono stati invece 41. Concludono il bilancio 6 recuperi. Ancora una volta i numeri lo incoronano come uno dei migliori.