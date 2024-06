Zoff tuona: «La serie A non viene aiutata a crescere, il Var ha rallentato il gioco»

Zoff, l’ex portiere della Nazionale si esprime con parole chiare e forti riguardo il nostro campionato e sul Var

Ai microfoni di Dotsport.it ha parlato Dino Zoff il quale fa il punto sul calcio italiano e sulla serie A esprimendosi a riguardo con queste parole

PAROLE – All’estero ci facciamo sempre rispettare. Certo, il nostro campionato non è di grande levatura e questo è uno svantaggio. Ma come nazionale tiriamo sempre fuori l’orgoglio nei momenti di difficoltà. Non aiutano la Serie A a crescere alcune scelte degli ultimi anni. Var e arbitri hanno rallentato il gioco e in un Paese in cui spesso si fa polemica, questo diventa un ostacolo ulteriore. Ci sono troppe sceneggiate. Portieri? Mi fa piacere vedere Donnarumma con la fascia da capitano. La nostra scuola resta sempre molto buona. Da quel punto di vista restiamo ancora fra i migliori