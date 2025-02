Zazzaroni: «Gol Arnautovic? Quando la spiegazione è più grave dell’errore»

Le parole di Zazzaroni dopo la sfida tra Inter e Lazio in Coppa Italia. Le sue considerazioni

Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, è tornato sull’episodio del gol di Arnautovic in Inter – Lazio. Il direttore si sofferma sulla decisione dell’AIA, secondo la quale la decisione di Fabbri e Chiffi è stata corretta. L’esordio del commento è esplicativo: “Quando la spiegazione è più grave dell’errore”.

PAROLE- «Questo è un nuovo capitolo della fantasy protocollare: si è infatti passati dall’interpretazione alla supposizione arbitrale. Fabbri ha supposto che Mandas non potesse riuscire – per incapacità manifesta? – a impedire il gol di Arna Letale”. Per quale motivo allora Mandas sporge il capo per cercare di vedere il Pallone? Il direttore spinge proprio su questo punto: “La sottolineatura sulla traiettoria è spettacolare dal momento che Mandas si muove in netto ritardo proprio perché non può vedere la partenza del tiro e quindi tentare una parata difficile, ma non impossibile »