Zaccagni: «Indossare la maglia della Lazio mi ha fatto diventare tifoso. Futuro? Non mi muovo da qui»

Il calciatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha parato anche di quello che è il suo attaccamento alla maglia

Mattia Zaccagni ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Campioni del Made In Italy.

SULLA LAZIO – «Sono originario di Bellaria un comune in provincia di Rimini, a cui sono molto legato. Lo sbalzo tra Bellaria e Roma è notevole, ma in mezzo c’è stata anche Verona”. Il racconto dal suo punto di vista delle bellezze della Città Eterna e delle eccellenze produttive che il territorio offre, si mischia con quello di alcuni dei momenti più belli della sua carriera. Dall’esordio al gol al campionato Europeo contro la Croazia, “Non lo scorderò mai, una gioia immensa, un qualcosa di unico. Mi son passate tante immagini della mia vita in testa”. Immancabile anche un passaggio sul derby della Capitale: “Un mese prima già i tifosi iniziano a fermare. Quando arrivi al centro sportivo ti accorgi che ci sarà un derby a breve, perché c’è tensione, un’aria diversa, anche abbastanza pesante. La partita è molto sentita e quindi la sentiamo anche noi».



NON MI MUOVO – «Il calcio per me è: passione, perché racchiude tante cose. Ho iniziato a giocare a 3/4 anni e non ho mai smesso, dopo tanti sacrifici sono arrivato dove voglio essere. Oggi sento di avere un grande privilegio”. Non solo aver realizzato il sogno di una vita, ma anche quello di essere il capitano di una squadra importante di cui col tempo l’ala biancoceleste ha dichiarato di essere persino diventato tifoso: “Qui hanno giocato tanti campioni. Con la fascia al braccio prendo l’eredità di Ciro Immobile, mio grande amico, un pezzo grosso di questo campionato. Vincere all’Olimpico è bello, è coinvolgente, la Curva Nord e i tifosi trasmettono forza e voglia di indossare questa maglia. Mi sono affezionato alla Lazio, come alla città. L’arrivo di Baroni è stato un impatto piacevole, non ha mai sbagliato a preparare una partita, ci ha sempre dato calma e serenità, Giocare per la Lazio è diverso, speciale, ti porta a essere tifoso di questa storia e questa maglia. E io da qui non intendo muovermi. Sono Mattia Zaccagni e vivo a Roma, chiamatemi ‘Zac».