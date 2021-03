Bobo Vieri, ex attaccante biancoceleste, ha parlato della stagione della Lazio e della Champions League. Le sue parole

L’ex bomber biancoceleste Bobo Vieri ha parlato della Lazio e della Champions League. Le parole sulla Bobo Tv.

«Lazio? La Champions è importante, conquistata dopo 20 anni. Contro Bayern e Real si rischiano di prendere un sacco di reti, ma Lazio e Atalanta non si devono buttare giù per queste sconfitte. Le batoste aiutano a migliorare, per giocare liberamente come fa l’Atalanta».