Vieri: «La Lazio può essere la mina vagante del campionato! Lotta per andare in Champions. Lotito...»

Intervistato dal Corriere della Sera, Bobo Vieri ha parlato anche della squadra di Baroni. Ecco il suo intervento sulla Lazio

PAROLE– «La Lazio può essere la mina vagante del campionato! Lotta per andare in Champions. Lotito è uno dei presidenti più bravi in circolazione. Andrò presto a vederla dal vivo, insieme a tifosi stupendi che hanno un senso di appartenenza unico ».