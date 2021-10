Verona-Lazio, le probabili formazioni: Basic può partire, sempre al posto di Luis Alberto, dal primo minuto. Radu e Patric in difesa

Sarri fa il conto delle assenze: non solo Acerbi e Luiz Felipe – entrambi fermati dal Giudice Sportivo – anche Zaccagni deve rinunciare alla trasferta di Verona. L’ex gialloblu ha rimediato un trauma distorsivo al ginocchio e non prenderà parte alla sfida contro la sua ex squadra.

Dopo la rifinitura andata in scena oggi a Formello, le scelte del tecnico sembrano orientate sulla coppia Patric-Radu al centro della difesa – con Hysaj e Marusic sulle corsie laterali – e su Basic, ancora dal primo minuto, al posto di Luis Alberto. In porta dovrebbe rivedersi Pepe Reina.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri