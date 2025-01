Verona Lazio, domenica prima partita dei veronesi senza Setti? La situazione riguardo il closing per la vendita del club

Verona Lazio, ad una settimana dalla sfida del Bentegodi ecco le ultime novità riguardo la situazione societaria dei veronesi: i dettagli

Archiviata la delusione di venerdì con il Como, per la Lazio è già tempo di guardare al futuro per ripartire e non perdere terreno dalle rivali e lo vuole e deve fare contro il Verona, che sarà una gara da ex per Baroni. Ma da ex può essere la partita anche di Setti, visto che a meno di clamorosi colpi di scena prima del match contro i biancocelesti il patron lascerà il club, con il closing che sancirà il definitivo passaggio delle quote di proprietà dalle mani dell’attuale numero uno gialloblù a quelle del fondo americano Private Investors.