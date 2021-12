Venezia-Lazio, tabù lagunare per i biancocelesti: i numeri

Venezia è un vero e proprio tabù per la Lazio: ecco quando c’è stata l’ultima vittoria biancoceleste in terra lagunare

La Lazio chiuderà il suo 2021 in casa del Venezia. Una partita fondamentale per i biancocelesti, che però, come spiegato da La Repubblica, devono fare i conti con un vero e proprio tabù.

I capitolini non vincono in terra lagunare da ben 74 anni, più precisamente dal 15 giugno 1947. Nelle altre successive sfide in Serie A tre sconfitte e due pareggi. Difficile da dimenticare il ko per 2-0 del 2000. Insomma, una trasferta ricca di insidie, anche perché la squadra di Zanetti ha battuto la Roma e fermato la Juve.