Venezia Lazio, i precedenti non sorridono a Baroni: i numeri dei biancocelesti al Penzo

Venezia Lazio, la squadra biancoceleste ha sempre fatto fatica a portare a casa i tre punti dal Penzo. I numeri

Sabato 22 febbraio alle ore 15:00 la Lazio affronterà il Venezia in una sfida delicatissima per le sorti della classifica. Come riportato da Il Corriere dello Sport, però, i precedenti non sorridono alla squadra di Baroni.

Infatti, nelle ultime otto partite giocate al Penzo, i biancocelesti hanno raccolto 4 pareggi, 3 sconfitte ed 1 sola vittoria. L’unico successo risale all’ultimo incontro disputato a Venezia il 22 dicembre 2021.