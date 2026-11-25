Lazio, Matias Vecino ripercorre la sua esperienza nella Capitale: il rapporto con Sarri, i momenti indimenticabili in biancoceleste e la scelta del Celta Vigo

Un legame speciale, tanti ricordi e la soddisfazione di aver vissuto una seconda giovinezza calcistica. Matias Vecino è tornato a parlare della sua esperienza con la maglia della Lazio nel corso di un’intervista rilasciata al sito di Gianluca Di Marzio. Il centrocampista uruguaiano ha ripercorso alcune delle tappe più significative della sua avventura nella Capitale, soffermandosi sui motivi che lo hanno spinto a sposare il progetto biancoceleste e sulle emozioni vissute sul terreno di gioco.

Vecino svela il retroscena sulla scelta dei biancocelesti

Dopo l’esperienza con la maglia dell’Inter, il centrocampista ha ritrovato continuità nella Capitale, complice anche la presenza di Maurizio Sarri, tecnico con cui aveva già lavorato in passato.

«Ci siamo scelti a vicenda. È una piazza importante, e c’era Sarri, con cui avevo già lavorato. Sapevo che questo avrebbe reso il mio ambientamento più facile, poi sapevo che dopo qualche mese ci sarebbe stato il Mondiale in Qatar, quindi avevo bisogno di ripartire da un ambiente che conoscevo per poter trovare minuti sin dall’inizio».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

La seconda giovinezza vissuta nella Capitale

La stagione 2023/2024, impreziosita da sei reti, ha rappresentato il punto più alto della carriera del centrocampista uruguaiano sotto il profilo realizzativo.

«Possiamo chiamarla una seconda giovinezza. Penso che contino tanto la fame e la voglia di ottenere successi: sono arrivato alla Lazio con tantissima fame, anche se c’era qualche dubbio su di me. Considero quegli anni molto positivi. Mi sono divertito tanto e ho giocato con calciatori molto forti».

Tra i ricordi più significativi dell’uruguaiano spiccano il successo nella stracittadina contro la Roma e l’indimenticabile rete di Ivan Provedel contro l’Atletico Madrid. «Il primo derby vinto, con gol di Felipe Anderson, ti rimane dentro. Poi c’è anche la serata di Champions League con il gol di Provedel contro l’Atletico Madrid. Ci sono stati tanti momenti belli, conservo tantissimi ricordi».

Vecino racconta i motivi del trasferimento al Celta Vigo

L’ex centrocampista biancoceleste ha infine spiegato le ragioni che lo hanno portato a lasciare il calcio italiano per intraprendere una nuova esperienza in Spagna con la maglia del Celta Vigo.

«Ho fatto tutta la mia carriera qui in Italia, negli ultimi giorni si è presentata questa opportunità e ho deciso di coglierla. Ero sempre stato curioso del calcio spagnolo, tanti amici avevano giocato lì e me ne avevano sempre parlato bene».