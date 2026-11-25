Lazio, Mattia Zaccagni ha smaltito l’infortunio alla coscia e viaggia verso la convocazione contro il Torino: Gattuso studia la gestione del capitano

La Lazio non vuole interrompere il proprio momento positivo e, dopo il convincente successo ottenuto contro il Lecce, punta a confermarsi anche nella trasferta contro il Torino. In vista della sfida di sabato, arrivano indicazioni incoraggianti dall’infermeria biancoceleste.

Gennaro Gattuso potrebbe infatti ritrovare una delle pedine più importanti del suo scacchiere tattico: Mattia Zaccagni. Il capitano sembra essersi lasciato alle spalle il problema fisico che lo aveva costretto a fermarsi ed è sempre più vicino al ritorno tra i convocati.

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Zaccagni ha smaltito l’infortunio: le ultime sulle condizioni del capitano

L’edema alla coscia che aveva impedito all’ex calciatore dell’Hellas Verona di prendere parte alla sfida contro il Lecce sarebbe ormai superato. Una notizia particolarmente importante per Gattuso, intenzionato a recuperare il maggior numero possibile di giocatori in vista dei prossimi impegni di campionato.

Salvo eventuali ricadute nel corso degli ultimi allenamenti settimanali, Zaccagni dovrebbe figurare nell’elenco dei convocati per la trasferta piemontese. Il ritorno a disposizione, tuttavia, non coinciderà necessariamente con quello nell’undici titolare.

Lazio, Gattuso non vuole correre rischi con Zaccagni!

La volontà dell’allenatore biancoceleste sarebbe quella di gestire con particolare attenzione il rientro del proprio capitano. Appare infatti complicato ipotizzare un impiego dal primo minuto contro la formazione allenata da Ignazio Abate.

L’orientamento di Gattuso sarebbe quello di far partire Zaccagni dalla panchina, valutando un suo eventuale ingresso nel corso della ripresa. Molto dipenderà dalle condizioni dell’esterno offensivo e dall’andamento della partita. L’obiettivo è quello di consentirgli di ritrovare gradualmente il ritmo gara, senza compromettere il percorso di recupero appena completato.

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Il recupero di Zaccagni è una risorsa preziosa per Gattuso

La possibilità di ritrovare il proprio capitano rappresenta un’importante iniezione di fiducia per la Lazio, chiamata a difendere il primato in classifica e a proseguire il proprio cammino da imbattuta in Serie A. La qualità tecnica, la capacità di saltare l’uomo e l’esperienza di Zaccagni possono offrire ulteriori soluzioni offensive a una squadra che ha già dimostrato di saper ottenere risultati importanti anche in sua assenza.

La parola d’ordine resta però la prudenza. Gattuso vuole ritrovare il miglior Zaccagni, evitando di accelerare inutilmente i tempi. La trasferta dell’Olimpico Grande Torino potrebbe rappresentare il primo passo verso il suo pieno recupero.