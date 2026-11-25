Lazio, Michele Criscitiello critica la decisione del tifo organizzato di tornare allo stadio a dicembre per poi riprendere la contestazione a gennaio

La Lazio continua a vivere un momento particolarmente positivo sul campo, ma a tenere banco nell’ambiente biancoceleste sono anche le ultime decisioni del tifo organizzato. Il ritorno sugli spalti nel mese di dicembre e la volontà di riprendere la protesta a gennaio hanno acceso il dibattito, alimentando diverse discussioni sulla gestione della contestazione nei confronti della società.

Sulla questione è intervenuto anche Michele Criscitiello che, dagli studi di Sportitalia, ha espresso un giudizio particolarmente severo nei confronti della tifoseria organizzata biancoceleste, mettendone in discussione la coerenza e le modalità della protesta.

«La società ha fatto un buon mercato con degli acquisti mirati e Gattuso sta facendo un miracolo, però la curva della Lazio sta perdendo, diciamo, una certa credibilità, perché la notizia di oggi, il comunicato: “Ah, entriamo tutto il mese di dicembre, perché c’è il derby e poi entrano anche altre partite”. Però poi a gennaio torniamo fuori dallo stadio. Se dovete fare una contestazione, la fate fino in fondo, se credete in quello che state facendo. Se invece non credete in quello che state facendo solo perché la squadra sta andando bene, state vivendo un sogno, non facciamo che entriamo e usciamo dallo stadio».

Ultimissime Lazio LIVE: tutte le novità sui biancocelesti di Gattuso

Criscitiello attacca la gestione della contestazione

«Cioè, la coerenza della curva della Lazio per me è pari a zero in questo momento. I comunicati, fanno più comunicati stampa che striscioni, cori e bandiere. Mi sembra un po’ paradossale che la curva della Lazio stia gestendo in maniera pessima sia la propria comunicazione, ma anche la gestione di andare e non andare in curva. Cioè, il derby ci va, siamo primi in classifica, allora facciamo che allarghiamo per un mese e poi dopo non torniamo più».

E ancora: «Io credo che da una curva importante come quella della Lazio ci possa essere un’organizzazione diversa, ma soprattutto una coerenza diversa. Per me è un fallimento non entrare in curva. Contesta, fai gli striscioni, fai quello che vuoi ma una cosa è contestare il presidente e una cosa è il non stare vicino alla squadra».

Il giornalista ha dunque voluto sottolineare la necessità, a suo giudizio, di distinguere la contestazione nei confronti della proprietà dal sostegno alla formazione allenata da Gennaro Gattuso.

Una presa di posizione destinata ad alimentare il confronto sulle modalità della protesta in un momento particolarmente significativo della stagione biancoceleste.