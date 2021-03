Udinese Lazio, in TV e streaming: ecco dove vedere il match

Udinese e Lazio si sfideranno alla Dacia Arena, domenica pomeriggio alle ore 15: ecco dove vedere il match in TV e in streaming

Udinese-Lazio – gara in programma per 28^ giornata di Serie A – è l’occasione per la squadra di Inzaghi di mettere in campo quanto appreso dall’esperienza europea.

Ma dove seguire il match? L’appuntamento sarà trasmesso da DAZN sarà così visibile da tutti colori che possiedono una smart tv, ma anche per chi ha Sky Q.

Basterà avere l’applicazione e collegarla a qualsiasi dispositivo (tablet, pc o smartphone).