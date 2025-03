Udinese, l’ex preparatore Claudio Bordon: «Lazio? Temibile perché ha già avuto il suo calo. La pressione può giocare brutti scherzi»

Condividi via email

Udinese, le parole dell’ex preparatore atletico Claudio Bordon sul momento dei friulani in vista anche del prossimo impegno con la Lazio

Claudio Bordon, ex preparatore atletico dell’Udinese di Guidolin ha parlato al Messaggero Veneto del momento positivo che stanno vivendo i friulani, che si preparano ad affrontare la Lazio di Baroni nel prossimo impegno. Di seguito le sue parole.

L’UDINESE HA ENERGIE SUPERIORI ALLE SUE CONCORRENTI? – «L’Udinese ha energie fisiche e mentali superiori anche a qualche concorrente che le sta davanti, e farà un grande rush finale in questa stagione».

I DATI STATISTICI DIMOSTRANO UN’ECCELLENTE CONDIZIONE FISICA? – «Sono cifre importanti che indicano come il lavoro atletico svolto da inizio stagione sia stato fatto bene, ma soprattutto l’intesa di squadra, perché è evidente che i giocatori si trovano meglio in campo».

COME VEDE LA CONDIZIONE DELLE SQUADRE DAVANTI ALL’UDINESE? – «La pressione può giocare brutti scherzi come sta capitando alla Juventus che sta soffrendo molto la tensione. Il Milan ha attori importanti, ma è in uno stato confusionale. La Roma viene gestita bene, e tra le altre Bologna e Lazio sono temibili perché hanno già avuto il loro calo».