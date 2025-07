Lazio, Guendouzi assente all’inizio del ritiro dei biancocelesti: ecco quando si unirà ai compagni

Lazio, Guendouzi non era presente all’inizio del ritiro dei biancocelesti: ecco quando si unirà ai compagni di squadra. Il retroscena

La Lazio ha ufficialmente dato il via alla nuova stagione con le consuete visite mediche d’idoneità e i test atletici, ma a sorprendere è l’assenza di Matteo Guendouzi. Il centrocampista francese classe 1999, pilastro della mediana biancoceleste per dinamicità e intensità di gioco, non ha preso parte ai primi giorni di preparazione, risultando l’unico assente tra i convocati.

La sua assenza è tutt’altro che inattesa: Guendouzi si aggregherà al gruppo nella giornata di lunedì, in tempo per il primo allenamento ufficiale del ritiro. A giustificare il suo ritardo ci sono gli impegni recenti con la Nazionale francese, che ha visto il centrocampista impegnato nella fase finale della Nations League subito dopo la conclusione del campionato di Serie A. Una convocazione che testimonia il crescente ruolo di Guendouzi anche a livello internazionale, dove è apprezzato per la sua versatilità e il temperamento da leader.

Matteo Guendouzi 2024/25: stagione solida con la Lazio Il centrocampista francese ha collezionato 34 presenze in Serie A, segnando 3 gol e servendo 4 assist. Fondamentale per equilibrio tattico e pressing alto, ha anche giocato 6 gare in Europa League. Con il 91% di passaggi riusciti, si è confermato una pedina preziosa per la squadra.

Ma non solo calcio nel suo calendario: il giocatore ha recentemente festeggiato il suo matrimonio con Maëlle, sua storica compagna, coronando la loro unione con un viaggio di nozze che si è inserito perfettamente tra le fatiche stagionali e gli obblighi nazionali. Un momento privato che testimonia anche il desiderio del calciatore di ritagliarsi spazi personali nonostante una carriera in costante ascesa.

Con il ritorno previsto nei prossimi giorni, Guendouzi sarà regolarmente a disposizione di mister Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio, subentrato dopo l’ultima annata segnata da cambiamenti e transizioni. Sarri, noto per la sua capacità di lavorare sulla disciplina tattica e sullo spirito di squadra, avrà modo di integrare il centrocampista francese in un progetto tecnico che si preannuncia ambizioso.