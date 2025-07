Calciomercato Lazio, Mandas può addirittura essere sacrificato. Ecco il prezzo della squadra biancoceleste - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: priorità alle uscite, Mandas può partire. La situazione attuale della squadra biancoceleste

Il Calciomercato Lazio è entrato in una fase delicata: il mercato in entrata è momentaneamente bloccato e l’obiettivo principale resta quello di sfoltire la rosa. La dirigenza biancoceleste sta lavorando intensamente per ridurre il numero di giocatori a disposizione, alleggerire il monte ingaggi e adeguarsi alle precise indicazioni di Maurizio Sarri. Il tecnico ha infatti chiesto una rosa composta da venti giocatori di movimento e tre portieri, niente di più. Un’impostazione chiara che impone la cessione di almeno dieci elementi attualmente fuori dai piani.

Le prime mosse del Calciomercato Lazio si sono concentrate proprio sulle uscite: già ufficiale la cessione di Tchaouna al Burnley e il prestito del giovane Bordon, ex Primavera, al Südtirol. Ma non finisce qui. Nelle prossime ore è attesa la chiusura per il passaggio di Floriani Mussolini alla Cremonese. Il terzino, rientrato dal prestito alla Juve Stabia, si trasferirà in Serie B con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Lazio.

Movimenti anche tra i pali. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Diego Tavano, agente di Christos Mandas, ha incontrato la dirigenza biancoceleste per discutere del futuro del portiere greco. Nonostante il recente rinnovo fino al 2029, la posizione di Mandas è tutt’altro che sicura. Con il ritorno di Sarri, il favorito per il ruolo di titolare torna a essere Ivan Provedel, e non è esclusa una cessione in caso di offerta significativa.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, il nome di Mandas potrebbe diventare uno dei sacrifici eccellenti dell’estate. Il club valuta il suo cartellino intorno ai 20 milioni di euro, cifra che potrebbe attirare l’interesse di diversi club, specialmente in Premier League. Una partenza del giovane greco garantirebbe alla Lazio liquidità preziosa per sbloccare eventuali entrate.

Il Calciomercato Lazio è dunque focalizzato sulla riorganizzazione interna: prima le uscite, poi si penserà ai rinforzi. Il lavoro dietro le quinte è continuo, e il mercato biancoceleste è solo all’inizio.