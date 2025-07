Tavares rischia l'addio! I tifosi biancocelesti sono preoccupati. Ecco l'indiscrezione in casa Lazio - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: accelerata sulle uscite, Tavares rischia di essere ceduto. Ecco la situazione

Il Calciomercato Lazio entra nel vivo e la priorità assoluta resta sfoltire la rosa. Maurizio Sarri ha chiesto una squadra più snella ed equilibrata, motivo per cui la dirigenza è al lavoro per definire diverse uscite. Come riporta Il Tempo, uno dei nomi più caldi in uscita è quello di Matteo Cancellieri. L’esterno offensivo, rientrato dal prestito all’Empoli, non rientra nei piani tecnici del mister toscano e potrebbe presto salutare Formello.

Su Cancellieri si registra l’interesse concreto di Cagliari e Genoa, due club che apprezzano la sua duttilità e il potenziale ancora inespresso. Entrambe le società sarebbero disposte a trattare per un prestito con diritto di riscatto, opzione che la Lazio potrebbe considerare pur di liberare uno slot offensivo e ridurre il monte ingaggi.

Ma non è solo Cancellieri al centro del Calciomercato Lazio. Anche la corsia difensiva è in fermento: tra Nuno Tavares e Manuel Lazzari, uno dei due è destinato a partire. Maurizio Sarri, infatti, sembra orientato a puntare sulla permanenza di Elseid Hysaj, elemento che conosce bene e di cui si fida tatticamente. L’albanese offre garanzie in fase difensiva e una maggiore affidabilità rispetto agli altri contendenti per la fascia.

La Lazio dovrà quindi valutare le offerte per Tavares, arrivato in prestito dall’Arsenal e con un futuro ancora incerto, o per Lazzari, che potrebbe trovare maggiore spazio altrove. In entrambi i casi, l’obiettivo resta alleggerire la rosa e fare spazio a eventuali nuovi innesti, ma solo dopo aver completato le cessioni.

Il Calciomercato Lazio è in piena attività, anche se per ora il club si muove con prudenza. Prima bisogna vendere, poi si penserà agli acquisti. Le prossime settimane saranno decisive per dare una forma definitiva al gruppo che affronterà la stagione 2025-26 sotto la guida di Sarri.