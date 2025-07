Lazio pronta alla nuova stagione: al via il ritiro e la prima amichevole contro l’Avellino. Dove vederla

Lazio pronta alla stagione 2025-2026: al via il ritiro e la prima amichevole contro l’Avellino. Dove vederla in tv

La Lazio si prepara a dare ufficialmente il via alla stagione 2025/2026 con il consueto ritiro precampionato, che inizierà lunedì 14 luglio presso il centro sportivo di Formello, alle porte di Roma. La squadra, guidata dall’ex Juve e Napoli Maurizio Sarri — tecnico noto per il suo gioco aggressivo e per aver rilanciato diversi giovani talenti — affronterà una serie di allenamenti intensivi e test tecnici per arrivare in forma all’inizio della Serie A, previsto nel weekend del 24 agosto.

Il programma del ritiro e le amichevoli estive

Durante il periodo di preparazione, la società biancoceleste ha organizzato una serie di amichevoli per valutare lo stato di forma dei calciatori e mettere in pratica i nuovi schemi tattici. La prima sfida è in programma venerdì 26 luglio alle ore 20:30 contro l’Avellino, formazione militante in Serie C. L’incontro si disputerà allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, nell’ambito del 3° Memorial “Sandro Criscitiello”, evento estivo che celebra il noto giornalista sportivo campano. Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre, garantendo ampia visibilità ai tifosi e agli appassionati. La rosa della Lazio per la stagione 2025-2026 si presenta con un mix di esperienza, talento e giovani promesse, pronta a competere in Serie A e Coppa Italia.

Questi giocatori rappresentano l’ossatura della Lazio 2025-2026, guidata da Maurizio Sarri, tornato in panchina con l’obiettivo di riportare i biancocelesti ai vertici del calcio italiano. La squadra non parteciperà alle competizioni europee, ma punta a riscattarsi con una stagione solida e ambiziosa.

Obiettivi e aspettative

L’obiettivo di Maurizio Sarri sarà quello di riportare la Lazio nelle zone alte della classifica e competere per un posto nelle coppe europee. Il ritiro a Formello rappresenta il primo passo verso una stagione che si preannuncia ricca di sfide e opportunità, con i tifosi biancocelesti già in trepidante attesa di vedere all’opera la nuova Lazio.